لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء (فيديو)

نجا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأعجوبة من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس.

وكان تيدروس قد سافر إلى اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني.

لحظة هروب مدير عام منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلي

وأظهرت لقطات للحظة هروب مدير عام منظمة الصحة العالمية بثها إعلام جماعة الحوثيين أثناء القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء الدولي.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الجمعة إنه لم يكن واثقًا من أنه سينجو من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس.

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لقطات حصرية للحظة هروب مدير عام منظمة الصحة العالمية بثها إعلام جماعه أنصار الله الحوثيين اثناء القصف الاسرائيلي لمطار صنعاء الدولي pic.twitter.com/DpanUyrAsd — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 27, 2024

وأضاف تيدروس في تصريحات أدلى بها بعد المحنة التي تعرض لها في مطار صنعاء أن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصم الآذان لدرجة أنه لا يزال هناك طنين في أذنيه بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

وقال تيدروس إنه سرعان ما تبين أن المطار يتعرض لهجوم، ووصف حالة الناس بأنهم كانوا "يركضون في حالة من الارتباك" عبر المكان بعد حوالي أربعة انفجارات كان أحدها قريبًا "بشكل مفزع" من المكان الذي كان يجلس فيه بالقرب من صالة المغادرة.



لم أكن متأكدًا من النجاة

وقال لوكالة رويترز للأنباء "لم أكن متأكدًا حقًّا أنني سأظل على قيد الحياة لأنه (القصف) كان قريبًا جدًّا على بعد أمتار قليلة منا.. كان من الممكن أن يؤدي أي انحراف طفيف إلى إصابتنا بشكل مباشر".

وأوضح أنه وزملاءه ظلوا عالقين في المطار لمدة ساعة أو نحو ذلك حيث كان يُعتقد أن طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض مما أثار القلق من أنها قد تفتح النار مرة أخرى. وقال إنهم رأوا بين الحطام شظايا صاروخية.



وتابع: "لم يكن هناك أي ملاذ على الإطلاق. لا شيء. لذا فأنت غير محمي وتتوقع حدوث أي شيء".



لم أتلقَّ أي تنبيه

وفي حديث هاتفي من الأردن حيث توجه يوم الجمعة للمساعدة في إجلاء موظف بالأمم المتحدة أصيب بجروح بالغة في المطار لتلقي المزيد من العلاج، قال تيدروس إنه لم يتلق أي تنبيه بأن إسرائيل قد تكون على وشك ضرب المطار.

وأضاف أن الرجل المصاب الذي يعمل في خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة أصبح الآن في حالة مستقرة.

وأعلنت إسرائيل، أول أمس الخميس، أن سلاح الجو شن هجومًا على أهداف متعددة في اليمن.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية، موضحة أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية غربي اليمن.



وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن تسبب بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار، مشيرة إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.

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