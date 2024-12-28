السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

كانت هاربة وشفتها صدفة في الشارع، اعترافات عامل حاول ذبح زوجته أمام المارة بحدائق القبة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  القبض على عامل شرع في ذبح زوجته بسلاح أبيض “مطواة”  بدائرة قسم شرطة  حدائق القبة  بسبب خلافات بينهما.

 واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها، موضحًا أنها كانت هاربة منذ عدة أيام من مسكن الزوجية وليلة الواقعة شاهدها  بالقرب من مسكن الزوجية وبينما كانت تستعد لركوب إحدى المركبات “توكتوك”، وجه لها عدة طعنات لها بالرقبة، محدثًا لها  عدة جروح قطعية بالرقبة للزوجة.

 

طالب يطعن زميله داخل جامعة حلوان، والأمن يلقي القبض عليه

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طالب، طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما قام على إثرها المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية القاهرة حدائق القبة توكتوك
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