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من رومانسية لشخص آخر، رد فعل غير متوقع من جورجينا لحظة فوز رونالدو بجلوب سوكر (فيديو)

رونالدو وجورجينا،
رونالدو وجورجينا، فيتو

حفل جلوب سوكر، أظهرت جورجينا رودريجيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رد فعل مثيرًا، بعد تتويج قائد نادي النصر السعودي، بجائزة مرموقة في حفل جلوب سوكر.

وأمس الجمعة أقيم حفل جوائز "جلوب سوكر" العالمية للمتفوقين في كرة القدم لسنة 2024، في مدينة دبي، بحضور أبرز نجوم اللعبة، على رأسهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال الحفل حصد رونالدو جائزتين، الأولى هي أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط للعام 2024.

أما الجائزة الثانية التي حصل عليها رونالدو، فهي جائزة أفضل هداف في كل العصور، تقديرًا لإنجازاته ومساهماته المذهلة في عالم كرة القدم.

 

رد فعل هستيري من جورجينا

اكتسحت صور جورجينا رودريجيز، شبكة الإنترنت، بعد رد فعلها الهستيري بتتويج رونالدو في حفل جلوب سوكر.

وظهرت جورجينا وهي تصفق وتصرخ بطريقة هيستيرية، تعبيرًا عن فرحتها بجوائز رونالدو.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها رونالدو على جائزتين في نسخة واحدة من حفل جلوب سوكر.

ففي النسخة الماضية من "جلوب سوكر"، حصد رونالدو جائزتين، الأولى أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والثانية جائزة مارادونا، لأفضل هداف في العالم.

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