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ثقافة وفنون

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025

نجوم الفن.فيتو
نجوم الفن.فيتو

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عن طوالع نجوم ونجمات الفن في العام الجديد 2025.

واطلقت من خلال موقع «فيتو» العديد من التنبؤات للفنانين في 2025 مشيرة إلى أن الإحباط يحاوط كل من يسرا، غادة عبد الرازق وياسمين صبري، وحسين فهمي في طريقه للعزلة الطويلة.. ونستعرض  ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025:

ياسمين صبري في 2025

وكانت البداية مع النجمة ياسمين صبري.. وقالت خبيرة الأبراج عن طالعها فى 2025 أنه  لديها شعور بالإحباط بسبب خسارة مادية أو صدمة عاطفية.

يسرا 2025

فيما قالت عبير فؤاد عن يسرا إن لديها شعورًا بالإحباط بسبب خسارة مادية أو صدمة في علاقة شخصية.

 

حسين فهمي 2025

فيما تنبأت عبير فؤاد عن أن النجم الكبير حسين فهمي في 2025.. يميل إلى العزلة والابتعاد عن الأضواء.

غادة عبد الرازق فى 2025

وقالت عن النجمة غادة عبد الرازق إنه لديها أيضًا شعور بالإحباط بسبب خسارة مادية أو متاعب صحية.

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