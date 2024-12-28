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حوادث

اليوم، الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على بلوجر شهيرة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.


ووجهت النيابة العامة للبلوجر تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

 

وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأحالت النيابة العامة البلوجر للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر  يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.

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