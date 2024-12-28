ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية تأخير حظر تيك توك

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تأخير تنفيذ الحظر المفروض على “تيك توك” TikTok الصينية حتى يتمكن من حل النزاع بعد توليه منصبه.



وفي أبريل، وقع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قانونًا يأمر بنقل شبكة "تيك توك" الاجتماعية إلى إدارة شركة أمريكية تحت تهديد حظر العمل في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بينما يتولى ترامب منصبه رسميا بعد يوم واحد.

والتقى ترامب والرئيس التنفيذي لشركة TikTok Shaw Zi الأسبوع الماضي، وفق تقارير وسائل الإعلام.

وجاء في العريضة التي قدمها ترامب للمحكمة: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن موضوع النزاع. وبدلا من ذلك، يدعو المحكمة إلى تأخير تاريخ سريان القانون للسماح لإدارته الجديدة بالسعي لإصدار حكم يمنع فرض حظر على مستوى البلاد على TikTok، وبالتالي احترام حقوق عشرات الملايين من الأمريكيين، التي ينص عليها التعديل الأول للدستور، فضلًا عن معالجة مخاوف الأمن القومي".

وأشار ترامب في الالتماس إلى أنه يستخدم TikTok، حيث لديه ما يقرب من 15 مليون متابع، للتواصل مع ناخبيه، لذا فهو يعتبر المنصة "وسيلة فريدة لحرية التعبير، بما في ذلك الخطاب السياسي الرئيسي".

وأشار إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، رغم الحظر الذي فرضته إدارتها، استخدمت هذه الشبكة الاجتماعية في حملتها الانتخابية.

وTikTok هو تطبيق لإنشاء وعرض مقاطع الفيديو القصيرة، مملوك لشركة ByteDance الصينية، تم إصداره في عام 2018.

وتخضع الشبكة الاجتماعية للتدقيق من قبل السلطات الأمريكية، التي تخشى أن تطلب الحكومة الصينية بيانات المستخدمين منها أو تستخدم التطبيق لنشر الدعاية. ولدى TikTok حوالي 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

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