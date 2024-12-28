مشاهد صادمة، ضرب سجين إفريقي حتى الموت على يد حراس سجن بأمريكا (فيديو وصور)

نشرت سلطات نيويورك، الجمعة، مقاطع فيديو "صادمة" و"مزعجة" للعنف الذي تعرض له سجين أمريكي من أصل إفريقي توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي حراس أحد سجون المنطقة.

سيناريو جورج فلويد

وفي تكرار لسيناريو جورج فلويد، تظهر المشاهد المنشورة عددا من ضباط السجن وهم يلكمون أحد النزلاء ويدعى روبرت بروكس بشكل متكرر، ووجهه ملطخ بالدماء، على سرير المستشفى، حيث توفي في الساعات التالية.

وجرت الأحداث مساء يوم 9 ديسمبر في أحد سجون ولاية نيويورك، حيث تظهر المشاهد التي التقطتها كاميرات مراقبة مثبتة وجه النزيل ملطخا بالدماء ويتلقى ضربات عديدة، بينما يبدو مطروحا على سرير في المستشفى، ويحيط به ستة رجال على الأقل. وفي عدة مناسبات تم الإمساك به بقوة من رقبته.

وبينما كان المعتقل جالسًا مكبل اليدين ومصابًا بشكل واضح، يرتدي أحد العناصر قفازًا بلاستيكيًّا ويمسكه مرة أخرى بمساعدة أحد زملائه لتثبيته على الحائط.

وأوضحت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الكاميرات كانت "مشغلة" لكن "العملاء لم يقوموا بتنشيطها، لذا كانت تعمل بدون صوت، فيما لا تتيح مقاطع الفيديو فهم ما إذا كان الحادث الأولي قد وقع أم لا".

وتسجل في الولايات المتحدة بانتظام أعمال عنف ترتكبها سلطات إنفاذ القانون. وتسببت وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد الشرطة في 25 مايو 2020، احتجاجات عالمية طالبت بتقديم قتلته إلى العدالة ووضع حد لوحشية الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء العالم.

الاختناق والضغط على الرقبة

وأوضحت ليتيسيا جيمس، أن مقاطع الفيديو التي تم بثها يوم الجمعة "صادمة ومزعجة.. لا أتعامل مع بثها باستخفاف، خاصة خلال موسم العطلات"، مبررة نشرها باسم "الشفافية".

فيما قالت محامية الأسرة إليزابيث مازور إن مشاهدته "دمرت" المقربين منه.

ووقعت الأحداث مساء يوم 9 ديسمبر في سجن يقع شمال ولاية نيويورك، وتوفي النزيل روبرت بروكس، 43 عاما، ليلة 9-10 ديسمبر وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة العنف.

وبحسب نتائج التشريح الأول للجثة التي نقلتها الصحافة المحلية، فإن وفاته جاءت بسبب "الاختناق بسبب الضغط على الرقبة".

ولم تجر السلطات اتصالات تذكر في الأيام التي تلت ذلك، ولم تتحدث عن الواقعة، لكن الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك، كاثي هوتشول، أعلنت السبت الماضي أنها أمرت بفصل 14 من موظفي السجن المتورطين في أعمال العنف.

وقالت: "ليس لدينا أي تسامح مع أولئك الذين يتجاوزون الحدود، ويخالفون القانون ويشاركون في أعمال عنف غير مبرر أو انتهاكات مستهدفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.