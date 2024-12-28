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اقتصاد

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو

  موعد زيادة المرتبات، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة.

 

متى سيتم إعلان زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة؟

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره في تصريح خاص لـ “فيتو”، إنه يتم إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة في الربع الأول من 2025 في ظل الصعوبات المتوقعة على المواطنين خلال العام المقبل.

 

موعد زيادة المرتبات 2025

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 على غرار آخر زيادة التي تم إعلانها في فبراير 2024. 

وكان مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الثامن من فبراير 2024 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وجاءت القرارات كالتالي: 

1. الموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال. 


وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة التي تم إقرارها في فبراير الماضي العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.


كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر يناير كاملة لجميع العاملين بالدولة.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

تبكير صرف مرتبات يناير بعد تبكير ديسمبر

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، مبكرا نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تشهد مرتبات يناير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

 

صرف مرتبات شهر ديسمبر
صرف مرتبات شهر يناير

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥  بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

مواعيد صرف المرتبات 

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه. 

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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