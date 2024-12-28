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رياضة

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية

مروان عطية،فيتو
مروان عطية،فيتو

كشف محمد طارق، المنسق الإعلامي لنادي عجمان الإماراتي، حقيقة الأخبار المتداولة بوجود مفاوضات من جانب النادي للتعاقد مع مروان عطية، نجم خط وسط النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة.

وشهدت الساعات الماضية انتشار تقارير تؤكد وجود رغبة لدى لنادي عجمان في تدعيم صفوفه بضم مروان عطية من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.


وقال محمد طارق في تصريحات تليفزيونية: أنباء التفاوض مع مروان عطية لاعب النادي الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، ولم يتم طرح اسمه على إدارة النادي للدخول في مفاوضات معه.

وتابع تصريحاته قائلًا: عجمان لا ينوي إجراء أي تغييرات في قائمة المحترفين، وأقول ذلك لأنه في حال ضم مروان عطية سيأخذ مكان أحد الخماسي المحترفين بالقائمة، ولا نية لدينا في إحداث تغيير.

 

حقيقة مفاوضات الفتح السعودي مع مروان عطية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي لم يتلقَ أي عروض بشأن الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة، وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر. 

وفجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة بأن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه. 

 

أول تحرك من الأهلي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أول تحرك من جانب القلعة الحمراء بعد ارتباط اسم مروان عطية لاعب خط وسط الفريق بالانتقال إلى الفتح السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وقال المصدر: إن مسؤولو الأهلي استقروا على عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب لتعديل عقده ماليًّا لقطع الطريق علي أي عروض تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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مروان عطية نادي عجمان الاماراتي فريق الفتح النادي الأهلي الفتح السعودي
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