السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، العديد من المباريات أبرزها لقاءات خليجي 26.

 

موعد مباريات خليجي 26 اليوم السبت 

العراق ضد السعودية- الساعة:  4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية
قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.


البحرين ضد اليمن - الساعة:  4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية
قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.


موعد مباريات الدوري الإيطالي 

إمبولي ضد جنوى - الساعة:  4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


بارما ضد مونزا - الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


كالياري ضد انتر ميلان - الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1


لاتسيو ضد أتلانتا - الساعة:  9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية

مباريات اليوم في الدوري المغربي


الوداد ضد المغرب الفاسي - 9:00 بتوقيت مصر 

القناة الناقلة: الرياضية المغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات خليجي 26 مباريات الدوري الإيطالي إنتر ميلان

مواد متعلقة

آخر إنذار، محامي الجزيري يهدد الزمالك والتنفيذ خلال 15 يوما

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو)

برايتون يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

الإسماعيلي يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة مودرن سبورت

الأهلي يضرب الطيران بثلاثية في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية

تشكيل الأهلي أمام الطيران بدوري كرة القدم النسائية

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وعمان في خليجي 26

ads

الأكثر قراءة

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور)

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع (آخر تحديث)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، القشطة بـ 150 جنيها وفيتامين سي الغلابة يبدأ من 6

الخطر يقترب من السد، خبير يطلق صرخة تحذير بعد وقوع 6 زلازل في إثيوبيا خلال 48 ساعة

أطباء بمستشفى كمال عدوان: لا نعرف مصير الدكتور حسام أبو صفية

استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر

كانت هاربة وشفتها صدفة في الشارع، اعترافات عامل حاول ذبح زوجته أمام المارة بحدائق القبة

منوعات

المزيد

مشاهد صادمة، ضرب سجين إفريقي حتى الموت على يد حراس سجن بأمريكا (فيديو وصور)

قانون مثير في كوريا الشمالية، الطلاق يؤدي إلى السجن بمعسكرات العمل القسري للزوجين

غياب نجلهما من الصور العائلية، أزمة تواجه الأمير هاري وميجان في عيد الميلاد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

الثلاثاء آخر فرصة، مكاتب البريد المتاح بها كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية