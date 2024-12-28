السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير إسبانية أن فريق ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده حتى 2028.

وذكر موقع "فيكاخيس" الإسباني أن ليفربول استثنى صلاح من قاعدة عدم التجديد لأكثر من موسمين لمن هم فوق 30 من عمرهم في ليفربول لمساهماته الحالية.


قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة ليستر سيتي: الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأضاف: "نحن نتدرب جيدًا، إذا كانت لديَّ الكرة في أحد الجانبين يكون موجودًا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".


وأنهى حديثه قائلًا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه آخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري ثم سنرى ما سيحدث".

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متخطيًّا إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بفارق 3 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح هالاند لاعب مانشستر سيتي سكاي سبورت فريق ليفربول الانجليزي فريق ليفربول ليفربول الانجليزي لاعب مانشستر سيتي

مواد متعلقة

آخر إنذار، محامي الجزيري يهدد الزمالك والتنفيذ خلال 15 يوما

آرسنال يظفر بوصافة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على إبسويتش تاون (فيديو)

برايتون يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

الإسماعيلي يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة مودرن سبورت

الأهلي يضرب الطيران بثلاثية في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية

تشكيل الأهلي أمام الطيران بدوري كرة القدم النسائية

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وعمان في خليجي 26

ads

الأكثر قراءة

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور)

مفاجأة هتسعد المصريين، موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة 2025 وقيمتها

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

شاهد، شوارع الإسكندرية بعد غزوة الأمطار الرعدية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى

نشاط للرياح وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

قانون مثير في كوريا الشمالية، الطلاق يؤدي إلى السجن بمعسكرات العمل القسري للزوجين

استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

منوعات

المزيد

غياب نجلهما من الصور العائلية، أزمة تواجه الأمير هاري وميجان في عيد الميلاد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

الثلاثاء آخر فرصة، مكاتب البريد المتاح بها كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقته بالترقية بالعمل وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية