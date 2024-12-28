السبت 28 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور)

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أحمد الشرع، تداولت صفحات وقنوات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لتقرير للمخابرات السورية تظهر فيه معلومات عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع وأنه مطلوب لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.


ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق تقريرًا مطولًا كشف تفاصيل جديدة عن حياة الشرع، وذكر فيه أن مخابرات النظام شجعتِ الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك القرار أتى بنتائج عكسية، حيث أرسل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" فيما بعد الجولاني في 2011 إلى سوريا لتأسيس "جبهة النصرة" كفصيل جديد مناهض للأسد، لكنهما اختلفا في عدة مسائل من بينها الأساليب المتطرفة التي كان يفضلها البغدادي مثل القتل الجماعي وقطع الرؤوس.

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