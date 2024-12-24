أخبار مصر: بشرى سارة عن الذهب، تحذير من الأرصاد، ماذا فعل أنصار نصرالله مع راغب علامة، قصة مفاوضات ناد ليبي مع كهربا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مؤكدة أن هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية ونشاط للرياح مثير للأتربة والرمال إضافة إلى شبورة مائية كثيفة.

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد زيادة المعاشات في يناير 2025 وصرف الزيادة الجديدة.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى ديسمبر 2025 بناء على طلب الحكومة.

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

انطلقت مساء أمس الإثنين، مظاهرات بعدة أحياء في العاصمة السورية دمشق، بعد حرق مسلحين لشجرة الميلاد في مدينة السقيلبية.

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتعلن الأسعار الجديدة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يناير 2025 إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

تواجد اسم مفاجئ في الأوساط الكروية العالمية لخلافة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي

قتل 207 من سكان ضاحية سيتي سولاي في هايتي على الأقل هذا الشهر، على أيدي مسلحين من عصابة “وارف جيريمي”، وفق تقرير صادم صدر عن الأمم المتحدة.

مكسور الجناح، حازم إمام يكشف عن خلل كبير بالزمالك وقصة ميدو مع كهربا

أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أن الأبيض لا يملك أجنحة هجومية مميزة، باستثناء أحمد سيد زيزو.

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

تعرضت مدرسة سان جورج في الضاحية الجنوبية لبيروت، المملوكة للفنان راغب علامة، إلى التخريب والتكسير، كما كتبت عبارات مؤيدة لأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله ومناهضة للفنان اللبناني.

رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي

وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة تشجيعية إلى طلاب وطالبات الأزهر الشريف في أول يوم من امتحانات الفصل الدراسي، حيث دعاهم إلى استثمار هذه اللحظات لإثبات جدهم واجتهادهم طوال العام الدراسي.

السويحلي الليبي يكشف أسباب رحيل محمود علاء وقصة المفاوضات مع السولية وكهربا

أكد وليد الترهوني مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي حزنه بسبب فسخ التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق السابق.

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات في سعر الأسمدة اليوم ما بين 335 إلى 3051 جنيهًا؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.

ثروت الخرباوي: الإخواني إبراهيم منير يؤمن بحرية المثلية الجنسية وهذا موقف الجماعة بعد يوسف ندا

قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن الدولة المصرية مستهدفة منذ الحرب العالمية الثانية، فهناك فيلسوف إنجليزي شهير للغاية تحدث عن أن أعداد السكان ستتضخم بصورة تزيد عن إمكانيات الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الدولية فكرت في هذا الأمر وعملت على صناعة المؤامرات من أجل تقليص عدد السكان.

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أمس الاثنين، على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 التي بدأت في 1 أكتوبر الماضي.

أثناء هروبهم، إصابة 20 إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة

يحيي الثلاثي سلطان الطرب جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري حفلًا غنائيًّا مشتركًا في أبو ظبي ليلة رأس السنة 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها.

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها

شارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للفنانة ميمي جمال، إذ أشادت به وبموهبته.

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو)

اشتعلت حدة التوترات بين كل من بنما والولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن استعادة الإدارة الأمريكية لـ قناة بنما، ورد مجموعة من المحتجين في بنما بحرق علم الولايات المتحدة وصورا لـ ترامب.

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب

في البداية كانت كندا، ثم قناة بنما، والآن، يدعو دونالد ترامب مجددا لشراء جرينلاند من الدنمارك.

اليوم، انطلاق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة "ميركادو" بالأقصر

يقام بمحافظة الأقصر في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، كما على هامش فعاليات الملتقى يوجد معرض للشركات والذي تُعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي

أعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا أمس الإثنين إطلاق مركز للاستجابة للطوارئ بعد تسجيل 190 حالة وفاة بسبب حمى لاسا، وهو مرض فيروسي.

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

رد الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير مستر بيست، بسبب غريمه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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