ثروت الخرباوي: الإخواني إبراهيم منير يؤمن بحرية المثلية الجنسية وهذا موقف الجماعة بعد يوسف ندا

قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن الدولة المصرية مستهدفة منذ الحرب العالمية الثانية، فهناك فيلسوف إنجليزي شهير للغاية تحدث عن أن أعداد السكان ستتضخم بصورة تزيد عن إمكانيات الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات الدولية فكرت في هذا الأمر وعملت على صناعة المؤامرات من أجل تقليص عدد السكان.

شن الولايات المتحدة المؤامرات على الدول

وأضاف"الخرباوي"، خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن الولايات المتحدة تحاول أن تصنع مستقبل العالم من خلال شن المؤامرات على الدول، مشيرًا إلى أن الهجوم على الأجزاء الصلبة القوية في الدولة سيؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي للأمة.

تعرض مصر لأزمات اقتصادية

وأضاف أن الدولة المصرية تتعرض لأزمات اقتصادية، لكن ينبغي أن تظهر بقوة، وهذا واضح من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والقصور الجديدة التي تعد أصولًا ثابتة للدولة المصرية.



ثروت الخرباوي: الإخوان أصبحت جماعة عارية من الأفكار والوطنية والدين

ولفت إلي أن جماعة الإخوان تحاول صناعة تاريخ موازي لإعطاء قيمة غير حقيقة للإخوان، مضيفًا أن يوسف ندا قبل وفاته أصيب بالزهايمر، وكان يمتلك عددًا كبيرًا من الشركات والبنوك.

تعرض جماعة الإخوان للانقسام

وأضاف: خروج أكثر من نعي من جماعة الإخوان في وفاة يوسف ندا، دليل على أن جماعة الإخوان أصيب بفيروس الانقسام، مضيفًا أن جماعة الإخوان تمتلك إمبراطورية كبيرة ومخيفة جدًّا، وصمتهم خلال الفترة الحالية يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل.



وأضاف أن جماعة الإخوان أصبحت جماعة عارية من الأفكار والمبادئ والوطنية والهوية والدين، ومن لا يرى ذلك فهو إنسان ليس في وعيه، مشيرًا إلى محمود حسين متهم بسرقة تبرعات مخصصة للشباب المصري في أنقرة، وقام بإعداد لنفسه فيلا كبيرة في تركيا، واشترى سيارات فاخرة.

وأكد أن إبراهيم منير عندما ذهب إلى البرلمان الإنجليزي وتحدث عن أنه يؤمن بحرية ممارسة المثلية الجنسية، وتحدث بالكثير من الأمور التي تخالف الإسلام وثقافة المجتمع المصري.



وأضاف، أن مرشد جماعة الإخوان السابق مصطفى مشهور تحدث على فرض الجزية على الأقباط حال وصول الجماعة إلى السلطة، وعندما وجد بعض المحامين الأقباط يرفعون قضايا ضده، نفى ذلك لأن الغاية تبرر الوسيلة.



وأوضح أن هناك صراعًا على مليارات من الدولارات في أمركيا الجنوبية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان هي من تسيطر على الذبائح الإسلامية في أمريكا الجنوبية.

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