مكسور الجناح، حازم إمام يكشف عن خلل كبير بالزمالك وقصة ميدو مع كهربا

أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أن الأبيض لا يملك أجنحة هجومية مميزة، باستثناء أحمد سيد زيزو.

نصائح حازم إمام لمصطفى شلبي

وقال حازم إمام الشهير بأمير الموهوبين، إن مصطفى شلبي عليه التنوع في طريقة لعبه وعدم الاعتماد على مراوغة المنافسين على الخارج فقط لأنه لا يجيد إرسال الكرات العرضية بقدمه اليسرى.

وأضاف حازم إمام في تصريحاته لبرنامج هاتريك على قناة أون تايم سبورتس، أن أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق هو أول من أشرك محمود كهربا في مركز المهاجم الصريح.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

يحل الزمالك ضيفا على فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الكلية الحربية، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلمت فيتو، أن ناصر ماهر ومحمود بنتايك ومحمد السيد وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي يغيبون بداعي الإصابة.

فيما يغيب نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.