الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها

ميمي جمال وأحمد العوضي،
ميمي جمال وأحمد العوضي، فيتو

شارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للفنانة ميمي جمال، إذ أشادت به وبموهبته.

وبسؤالها عن أكثر فنان تتمنى العمل معه، قالت الفنانة  الكبيرة ميمي جمال: “أنا شايفة لأحمد العوضي مستقبل كويس".

وجاء تعليق العوضي  سريعًا على الفيديو قائلًا: “يا ست الكل، دة شرف كبير ليَّ إني أشتغل معاكِ والله، إن شاء الله السنة الجاية يحصل وأشتغل معاكِ يا أستاذة ميمي".


يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد “فهد البطل” والذي  من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل بجوار العوضي كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تتري البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

والأحد الماضي خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صمتها، للتعليق على استغلال اسمها، في ظهور الفنان أحمد العوضي، بالمهرجانات السينمائية والحفلات الفنية.

ونشرت “ياسمين” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الفيديو المنتشرة على الصفحات، والتي استخدمت اسمها في ظهور أحمد العوضي في إحدى الحفلات الفنية.

وعلقت “ياسمين” على الفيديوهات المنتشرة بقولها “كفاية ذكر واستغلال اسمي  في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند”.

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الفنان أحمد العوضي ميمي جمال فهد البطل رمضان 2025 الفنانة ياسمين عبد العزيز
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