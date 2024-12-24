الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم ,فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4285 جنيها “بيع”، 4257 جنيها “شراء”. 
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيها “بيع”، 3725 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3214 جنيهًا “بيع”، 3192 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه “بيع”، 29800 جنيه “شراء”.
 

أسعار الذهب والفائدة الأمريكية

 

يشار إلى أن الذهب اتجه لتسجيل تراجع أسبوعي،، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو 2% على مدار الأسبوع.

وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

توقعات اسعار الذهب 

 

قال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.

وأوضح مستشار شعبة تعدين الذهب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة مرتفعة كانت أسعار الذهب مرتفعة في المعدلات الاقتصادية التضخم والصراعات السياسية متمثلة في استقرار السياسي في الدول الخارجية.

وحول بيع أو شراء الذهب في الفترة الحالية، قال: “إن الغير مضطر لبيع الذهب حاليا لأي ظرف يبقي عليه ذهب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشغولات الذهبية المعدلات الاقتصادية جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 البورصات العالمية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتعلن الأسعار الجديدة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يتراجع وهذا موقف الجوافة والفراولة

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

منوعات

المزيد

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي

تشهد تمثيلا مصريا، الإعلان عن النزالات الكبرى في فعالية "UFC" بموسم الرياض

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية