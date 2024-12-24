أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4285 جنيها “بيع”، 4257 جنيها “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيها “بيع”، 3725 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3214 جنيهًا “بيع”، 3192 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه “بيع”، 29800 جنيه “شراء”.



أسعار الذهب والفائدة الأمريكية

يشار إلى أن الذهب اتجه لتسجيل تراجع أسبوعي،، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو 2% على مدار الأسبوع.

وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

توقعات اسعار الذهب

قال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.

وأوضح مستشار شعبة تعدين الذهب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة مرتفعة كانت أسعار الذهب مرتفعة في المعدلات الاقتصادية التضخم والصراعات السياسية متمثلة في استقرار السياسي في الدول الخارجية.

وحول بيع أو شراء الذهب في الفترة الحالية، قال: “إن الغير مضطر لبيع الذهب حاليا لأي ظرف يبقي عليه ذهب”.

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