رياضة

اتفاق جنتلمان بين الأهلي وجراديشار على رحيله في يناير

جراديشار، فيتو
اتفق مسئولو النادي الأهلي، مع السلوفيني جراديشار لاعب الفريق الأول، للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكشف مصدر مطلع في الأهلي، أن الأزمة تكمن في أن جراديشار اشترط الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع  الأهلي، والذي يقدر بحوالي 1.5 مليون دولار سنويًا، من أجل الموافقة على الرحيل، ويأتي هذا الشرط ضمن سعي اللاعب لضمان استمراره في نفس الوضع المالي الذي يحظى به حاليا، حال قرر مغادرة الأهلي.

وأكد المصدر أن الأهلي اتفق على تحمل  جزء من راتب جراديشار مقابل الرحيل عن الفريق في يناير ومنح الفرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، خاصة أن اللاعب السلوفيني يمتلك عروضا أوروبية من الدنمارك والسويد.

فيما يسعى مسئولو النادي الأهلي لوضع الرتوش الأخيرة في صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، من أجل الانتقال نهائيا للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر أن الأهلي عرض 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 لاعبين للخروج إعارة، وهو ما رفضته إدارة بتروجيت.

في المقابل، شدد المصدر على أن إدارة بتروجيت عرضت 50 مليون جنيه من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب للأهلي، خاصة أن حامد حمدان لديه رغبة شديدة في الانتقال للمارد الأحمر.

وتابع المصدر أن هناك اتجاها لتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مفاوضات الصفقة مع مجلس إدارة بتروجيت للوصول لحل وسط لحسم توقيع اللاعب للأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع  المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة، بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل للمحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

 

