الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات في سعر الأسمدة اليوم ما بين 335 إلى 3051 جنيهًا؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19932.3 جنيه للطن، بارتفاع 432.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11787 جنيهًا للطن، بارتفاع 2999 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16077.4 جنيهًا، بارتفاع 1165 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 24 ألف جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20894 جنيهًا للطن، بارتفاع 335 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13170.5 جنيه للطن، بارتفاع 3051 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

مكسور الجناح، حازم إمام يكشف عن خلل كبير بالزمالك وقصة ميدو مع كهربا

أخطر وأهم جاسوس فى مصر، إسرائيل تحيى ذكرى وفاة مئير ماكس بينيت

أثناء هروبهم، إصابة 20 إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب (فيديو)

شريف منير: عمري ما دخنت سجاير قدام أبويا وقلت لـ أولادي أسما وفؤاد "اشربوا قدامي"

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

السويحلي الليبي يكشف أسباب رحيل محمود علاء وقصة المفاوضات مع السولية وكهربا

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها

منوعات

المزيد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

مغامرة فلكية غير مسبوقة، مسبار باركر يدنو أكثر من أي جسم صنعه الإنسان للشمس

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية