بعد مقتل رئيس الأركان الليبي، توفيق عكاشة يتوقع عمليات اغتيال مقبلة بنفس الشكل

مصرع رئيس أركان ليبي، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر عملية حادث تحطم الطائرة، التي كانت تقل رئيس أركان القوات الليبية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة محمد علي الحداد و4 آخرين قرب العاصمة أنقرة.

مقتل رئيس أركان ليبيا نفس عملية مقتل رئيس إيران

وأكد توفيق عكاشة أن عملية مقتل رئيس أركان الجيش الليبي الغربي محمد علي الحداد، تشبه نفس العملية التي اغتيل فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقى مصرعه في تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو 2024، أثناء عودته من أذربيجان.

وحذر توفيق عكاشة من عمليات اغتيال مقبلة، قائلًا: "القادم سوف يكون على نفس الدرب".

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "إكس"، في كشفه عن عملية مصرع رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية: "عملية رئيس أركان الجيش الليبى الغربى هى نفس عملية رئيس إيران السابق كلمة واحدة والقادم سوف يكون على نفس الدرب".

الجدير بالذكر أن وزير العدل التركي يلماز تونج أعلن، أمس الثلاثاء، فتح النيابة العامة بمدينة أنقرة التركية تحقيقًا، بشأن سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي في حكومة الدبيبة محمد علي الحداد، التي كانت تقله ومرافقيه، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"

تفاصيل جديدة في مصرع رئيس الأركان الليبي في تركيا

وكان عبد الحميد الدبيبة قد أكد وفاة رئيس الأركان محمد الحداد ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة.

وكتب الدبيبة عبر "الفيس بوك" تدوينة قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه؛ رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب؛ إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية".

مصرع رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، فيتو

كما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أنه تم "الوصول إلى حطام الطائرة"، قائلًا: إن "عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كيلومتر من قرية "كسيك كاواك"، التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها من مطار "أسن بوجا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس".

كما أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إلى أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري، قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

طائرة الحداد اختفت على الرادار

وكانت الطائرة، من طراز "داسو فالكون 50"، أقلعت من مطار أسن بوجا في أنقرة أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وبعد ذلك ‌أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة ‌طوارئ ⁠ناجمة عن ‌عطل كهربائي، ثم أعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، في الحادث.

حطام طائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، فيتو



وقال برهان الدين دوران: إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوجا، وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، ولكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار أثناء هبوطها، وانقطع الاتصال بها.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد (في حكومة الدبيبة)، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ، بسبب عطل كهربائي، وطلبت هبوطًا اضطراريًّا".

