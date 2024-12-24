الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب

في البداية كانت كندا، ثم قناة بنما، والآن، يدعو دونالد ترامب مجددا لشراء جرينلاند من الدنمارك.

وجدد الرئيس المنتخب دعواته التي أطلقها خلال ولايته الأولى للولايات المتحدة لشراء جرينلاند من الدنمارك.

وكتب ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" الأحد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أن امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها هو ضرورة مطلقة لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن سياسيين من جرينلاند أبدوا ردود فعل متباينة، يوم الإثنين، إزاء ما كتبه ترامب.

ورفضت وزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت، على قناة "تي في 2" التلفزيونية الدنماركية، آخر تعليقات ترامب ووصفتها بأنها "هراء".

كما أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي بي إيجيدي، أن جرينلاند ليست للبيع، لكنه قال إنها يجب أن تكون منفتحة على التعاون الاقتصادي "لأنه ليس كل أشكال التعاون وكل التجارة يمكن أن تمر عبر الدنمارك".

وأشار إيجيدي، إلى أن دعوات ترامب الأخيرة للسيطرة الأمريكية ستكون بلا معنى مثل تلك التي أدلى بها في ولايته الأولى.

وتباينت ردود فعل نائبتين تمثلان جرينلاند في البرلمان الدنماركي في نبرتها، حيث قالت جا شيمنيتز من حزب "إينويت تاكتيجيت" إن حزبها "منفتح على الأعمال التجارية" ويرغب في رؤية مشاركة أكبر من قبل الولايات المتحدة في جرينلاند، خاصة في مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية.

أما أكي ماتيلدا هوج دام من حزب "سيوموت" فقالت لمحطة "دي آر" الإذاعية الدنماركية، إنها منفتحة على الحوار، مضيفة أن ترامب "يدرك الأهمية الاستراتيجية والعالمية لجرينلاند، لكن من المهم التأكيد على أن جرينلاند ليست سلعة أو جائزة جيو استراتيجية".

ولم تكن هذه هي أول مرة يبدي فيها ترامب اهتمامه بجرينلاند، ففي صيف عام 2019، خلال فترة ولايته الأولى، اقترح ترامب شراء أكبر جزيرة في العالم وضمها إلى الولايات المتحدة، وكان رد الدنمارك، التي ترتبط جرينلاند بها سياسيا، واضحا: لا، شكرا.

وتتمتع جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، بالحكم الذاتي إلى حد كبير.

وتعتبر الجزيرة ذات أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها في القطب الشمالي، وقربها من روسيا، وثرواتها المعدنية.

وتقع جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، بين المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي.

وتغطي طبقة جليدية 80 في المئة من مساحة جرينلاند، كما تستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبيرة.

وحصلت جرينلاند على الحكم الذاتي من الدنمارك في عام 1979.

وتأتي خطط ترامب مجددا بشأن جرينلاند بعدما اقترح الرئيس المنتخب، في مطلع الأسبوع الحالي، أن الولايات المتحدة قد تستعيد السيطرة على قناة بنما إذا لم يتم القيام بشيء لتخفيف ارتفاع تكاليف الشحن المطلوبة لاستخدام الممر المائي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

كما اقترح ترامب أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الواحدة والخمسين، وأشار إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، باعتباره "حاكما" لـ "ولاية كندا العظيمة".

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