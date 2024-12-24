الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد رغبته في ضم القناة، محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا (فيديو)

حرق علم أمريكا فى
حرق علم أمريكا فى بنما، فيتو

اشتعلت حدة التوترات بين كل من بنما والولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن استعادة الإدارة الأمريكية لـ قناة بنما، ورد مجموعة من المحتجين في بنما بحرق علم الولايات المتحدة وصورا لـ ترامب.

ونظمت المظاهرة من قبل النقابات البنمية، أمس الإثنين، احتجاجًا على السياسات الاجتماعية للحكومة، لكن بعض المشاركين في المظاهرة اغتنموا الفرصة للتعبير عن احتجاجهم على تصريحات دونالد ترامب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إحراق علم الولايات المتحدة وصور الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعلن منظمو الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لتصريحات ترامب بشأن قناة بنما، وطالبوا الحكومة باتخاذ "خطوات حازمة".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تدير قناة بنما وتسيطر على المنطقة المتاخمة لها منذ أوائل القرن العشرين. وفي عام 1977 تم توقيع اتفاقية بين حكومتي الولايات المتحدة وبنما حول تسليم القناة لسلطات بنما. وأنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بالتسليم في عام 1999.

وكان دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد أنه سيطالب بعودة سيطرة الولايات المتحدة على القناة بسبب التعريفة المرتفعة للنقل، مشيرا إلى أهمية القناة بالنسبة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وردًّا على ذلك، شدد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو على سيادة بلاده على القناة.

 وأعرب عدد من رؤساء الدول في أمريكا اللاتينية تضامنهم مع بنما، وخصوصا ممثلو معسكر اليسار، بمن فيهم رؤساء فنزويلا وكولومبيا والمكسيك.

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