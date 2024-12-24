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خارج الحدود

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أمس الاثنين، على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 التي بدأت في 1 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "وقع الرئيس على "اعتمادات السنة المالية 2025، وخاصة لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج البناء العسكري وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة الأمريكية وبرامج الاستخبارات".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على المسودة في 11 ديسمبر الجاري ومجلس الشيوخ في 18 ديسمبر.

ويتضمن نص الوثيقة المكونة من 1.8 ألف صفحة، مرة أخرى "حظر على البنتاجون من إبرام عقود مع أشخاص يعملون في عمليات الوقود الأحفوري أو الحكومة الروسية أو قطاع الطاقة الروسي".

كما يحظر على الإدارة تبادل المعلومات مع روسيا، كما هو مطلوب بموجب معاهدة "ستارت". هناك استثناء من هذا الحظر إذا قام وزير الدفاع ووزير الخارجية بإخطار المشرعين بأن "روسيا تزود الولايات المتحدة بمعلومات مماثلة كما هو مطلوب بموجب... المعاهدة أو إذا كان من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة تقديم مثل هذه الإخطارات إلى روسيا من جانب واحد".

وتلزم الوثيقة أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها أمن الولايات المتحدة حال توقفت واشنطن عن تزويد كييف بالأسلحة ونجحت روسيا في تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة.

وفي ديسمبر 2023، وافق بايدن على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 886.3 مليار دولار للسنة المالية 2024.

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