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رياضة

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

تواجد اسم مفاجئ في الأوساط الكروية العالمية لخلافة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.

 

مدة إنفانتينو في رئاسة فيفا

ويرأس إنفانتينو فيفا منذ يوم 26 فبراير 2016 بعد انتخابه لمدة 3 أعوام قبل إعادة انتخابه مجددًا حتى عام 2023 ثم تجديد الثقة في خدماته حتى نهاية الدورة الحالية عام 2027.

 

الرئيس الفرنسي ماكرون قد يخوض انتخابات رئاسة فيفا 

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، عن احتمالية خوض إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي انتخابات فيفا بعد نهاية ولايته الحالية في منصبه.

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الدستور يمنع ماكرون من الترشح لولاية ثالثة لرئاسة فرنسا بعد نهاية الولاية الحالية عام 2027 وهو ما يفجر التساؤلات حول مستقبل ماكرون.

 

ماكرون مارس كرة القدم والملاكمة والتزلج

وأوضحت أن ماكرون شغوف بالرياضة ولعب من قبل مع نادي Variétés Club de France، كما ظهر أيضًا وهو يمارس الملاكمة والتزلج على الجليد وهو ما يدفعه لخوض تجرب مختلفة بعد نهاية فترة رئاسة فرنسا.

وظهر ماكرون أيضًا في عدة مناسبات وهو يصافح نجوم المنتخب الفرنسي وارتبط بعلاقة قوية بالنجم كيليان مبابي قائد الديوك.

ووفقًا لـ RMC Sport، فإن رئاسة فيفا تمثل فرصة فريدة لإيمانويل ماكرون لخوض مجال يحبه الرئيس الفرنسي لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي ويبدو أن الفكرة تلقى قبولًا مبدئيًا من المقربين للرئيس.

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