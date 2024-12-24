مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.

الدوري المصري الممتاز

زد مع إنبي 5 مساء - أون تايم سبورتس 2

طلائع الجيش مع الزمالك 8 مساء - أون تايم سبورتس 1

كأس الخليج العربي - خليجي 26

عمان مع قطر 4.25 مساء - Alkass One HD

الكويت مع الإمارات 7.30 مساء - Alkass One HD

مباريات اليوم في كأس الأردن

مغير السرحان مع الفيصلي - 5 مساء - Jordan Sport HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.