السويحلي الليبي يكشف أسباب رحيل محمود علاء وقصة المفاوضات مع السولية وكهربا

أكد وليد الترهوني مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي حزنه بسبب فسخ التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق السابق.

أسباب رحيل محمود علاء عن السويحلي الليبي

أضاف وليد الترهوني في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: محمود علاء طلب الرحيل وفسخ العقد لظروف أسرية خاصة.

وأوضح: ما تردد بشأن وجود خلافات بين محمود علاء والجهاز الفني غير صحيح تمامًا خاصة أن التعاقد معه جاء بطلب من الطاقم الفني.

وتابع: كنت أتمنى استمرار محمود علاء مع الفريق وعلى المستوى الفني خسرنا لاعبًا كبيرًا مميزًا.

مفاوضات السويحلي مع السولية وكهربا

وواصل الترهوني: لا توجد مفاوضات حاليًّا مع عمرو السولية لاعب الأهلي حيث كان اللاعب قريب من الانضمام في وقت سابق لكن الأمور توقفت في الأمتار الأخيرة.

وقال: السويحلي يتصدر مجموعته حاليًّا وحقق فوزًا ثمينًا على نادٍ كبير مثل الاتحاد الليبي في ديربي كبير وهي خطوة علي طريق النجاح.

وأشار إلى أن كهربا لاعب الأهلي لم يتم طرح اسمه في الوقت الحالي لكن سبق أن تم ترشيحه في وقت سابق على الجهاز الفني ولكن تم اختيار لاعبين آخرين.

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