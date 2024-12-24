اليوم، انطلاق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة "ميركادو" بالأقصر

يقام بمحافظة الأقصر في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم، كما على هامش فعاليات الملتقى يوجد معرض للشركات والذي تُعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة

ويضم الملتقى أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.



كما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية، كما يهدف ملتقى ميركادو إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.

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