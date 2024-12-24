الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة "ميركادو" بالأقصر

تجفيف الخضر والفاكهة،
تجفيف الخضر والفاكهة، فيتو

يقام بمحافظة الأقصر في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، «ميركادو» برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل  قيمة محصول الطماطم، كما على هامش فعاليات الملتقى يوجد معرض للشركات والذي تُعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

 

ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة 

ويضم الملتقى أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير،  والتجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.


كما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية، كما يهدف ملتقى ميركادو إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر ملتقي الأقصر ميركادو ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة ملتقى ميركادو الخصر والفاكهة المجففة مؤسسة ساويرس للتنمية نجيب ساويرس

مواد متعلقة

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر غدا

7 معلومات عن ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

تفاصيل فعاليات ملتقى "ميركادو" للخضر والفاكهة المجففة في الأقصر

برعاية مؤسسة ساويرس، انطلاق ملتقى ميركادو للخضر والفاكهة المجففة بالأقصر الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

ضبط 105 أفرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات أمنية بالمحافظات

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية