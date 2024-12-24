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أخبار مصر

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مؤكدة أن هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية ونشاط للرياح مثير للأتربة والرمال إضافة إلى شبورة مائية كثيفة.

 

اضطراب الملاحة الجوية

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن طقس اليوم يشهد اضطراب الملاحة البحرية على (مطروح - الإسكندرية) وسرعة الرياح (60:50 كم/ س) وارتفاع الأمواج (2.5: 3.5 متر).

وأوضحت أن اضطراب الملاحة الجوية من اليوم الثلاثاء حتى الأربعاء 25 ديسمبر 2025.

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد أيضا رياح نشطة قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية. 

كما حذرت من الشبورة المائية الصباحية، مؤكدة أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تشهد شبورة صباحية من ( 3: 9) صباحًا. 

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال سيناء ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

وبالنسبة لحالة البحرين أوضح الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج ( 2.5: 3:5) متر بينما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر، وجاء كالتالي:

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