الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أثناء هروبهم، إصابة 20 إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب (فيديو)

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

ومن جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة أكثر من 20 شخصًا وهم في طريقهم للملاجئ بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن
 

وقال الإسعاف الإسرائيلي في بيان له، "يقدم المسعفون ومساعدو نجمة داوود الحمراء الرعاية الطبية لأكثر من 20 شخصًا أصيبوا أثناء البحث عن ملجأ".
وأضاف أنه "لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق الصاروخ باتجاه وسط إسرائيل".


من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي. جاء تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وأشار جيش الإحتلال إلى أن دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل، جاء تحسبًا لسقوط الصواريخ الاعتراضية.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال مساء أمس الإثنين: "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تماما كما فعلنا مع إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وحسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".

وأضاف كاتس في بيان لوزارة الدفاع "أريد أن أنقل للحوثين رسالة واضحة، لقد هزمنا حماس، وهزمنا حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع في إيران وألحقنا الضرر بأنظمة إنتاجها".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي "أسقطنا نظام الأسد في سوريا، ووجهنا ضربات قاسية لمحور الشر، وسنضرب بشدة أيضًا منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن التي لا تزال آخر منظمة تستهدف إسرائيل".

وهدد كاتس "كل من يرفع يده على إسرائيل ستقطع، وتضربه اليد الطويلة للجيش الإسرائيلي وتقوم بمحاسبته".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء في الكنيست، الإثنين، بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة للحوثيين بعدما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وصرّح نتنياهو: "وجّهت قواتنا المسلحة بتدمير البنى التحتية للحوثيين".

وشدد على أن إسرائيل: "ستضرب بكامل قوتها أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا".

واختتم نتنياهو قائلا: "سنواصل سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتا".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت، الأحد، أن رئيس الموساد ديفيد برنياع اقترح على المستوى السياسي توجيه ضربة لإيران بدلا من استهداف الحوثيين، كوسيلة للضغط عليهم بعد تصاعد التوترات مع الجماعة اليمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي الحوثيين إسماعيل هنية يحيى السنوار حسن نصر الله

مواد متعلقة

دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

نتنياهو: هجومنا على اليمن ليس الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني

تفوق كاسح لمنتخب السعودية تاريخيًّا قبل مواجهة اليمن بـ "خليجي 26"

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

مكسور الجناح، حازم إمام يكشف عن خلل كبير بالزمالك وقصة ميدو مع كهربا

أخطر وأهم جاسوس فى مصر، إسرائيل تحيى ذكرى وفاة مئير ماكس بينيت

أثناء هروبهم، إصابة 20 إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب (فيديو)

شريف منير: عمري ما دخنت سجاير قدام أبويا وقلت لـ أولادي أسما وفؤاد "اشربوا قدامي"

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

السويحلي الليبي يكشف أسباب رحيل محمود علاء وقصة المفاوضات مع السولية وكهربا

أحمد العوضي يعلق على فيديو ميمي جمال بعد حديثها عنه وهذا وعده لها

منوعات

المزيد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

مغامرة فلكية غير مسبوقة، مسبار باركر يدنو أكثر من أي جسم صنعه الإنسان للشمس

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية