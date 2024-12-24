هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

تعرضت مدرسة سان جورج في الضاحية الجنوبية لبيروت، المملوكة للفنان راغب علامة، إلى التخريب والتكسير، كما كتبت عبارات مؤيدة لأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله ومناهضة للفنان اللبناني.

بلطجية ميليشيا حزب الله يقتحمون مدرسة سان جورج المملوكة للفنان راغب علامة ويقومون بتحطيمها. pic.twitter.com/fol2lint1e — 🇱🇧ضوميط القزي دريبي | Doumit Azzi Draiby (@Doumit_Azzi) December 23, 2024

يأتي هذا في أعقاب اتهام علامة بـ"الإساءة" لنصر الله، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًّا منسوبًا إليه مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، حيث يخبر المتصل الذي قيل إنه علامة، زميله الإماراتي بأنه سيسافر إلى بيروت ويضيف: "ما عاد فيه نصر الله ارتحنا منه".

أثار الفيديو غضب مناصري حزب الله، الذين شنوا حملة ضد علامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا إليه الشتائم، بالإضافة إلى تهديده في حال قدومه إلى بيروت.

راغب علامة: ما عاد في نصرالله.. خلصنا من ربّه! pic.twitter.com/tRtV5UJBmc — Political Pen (@politicalpen_) December 23, 2024

لكن علامة نفى أن يكون صوته في المكالمة.

وفي بيان صادر عن مكتبه تداولته مواقع إلكترونية محلية، قال إن "الفيديو المتداول جزء من حملة مستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدفني، وأن المكالمة المزعومة هي تسجيل مزيّف باستخدام تقنيات متطورة لتقليد صوتي".

#راغب_علامة في مصيدة #حزب_اللہ



عناصر من حزب الله يعتدوا على مبنى مدرسة السان جورج التابعة لراغب علامة



فقط لان راغب قال ما قال عن #نصرالله



بمعنى آخر، سوف نرى بلطجية حزب الله يعتدوا على اكثر من نصف املاك الجمهورية اللبنانية، لان ما قاله راغب علامة هو ما يقوله اكثر من نصف… pic.twitter.com/3nYjdiViUH — gaby (@gaby_mardini) December 23, 2024

وأكد الفنان اللبناني أن "هذه التصريحات المزعومة تتعارض تمامًا مع قيمه ومبادئه".

كما شكر علامة، زميله عبد الله بالخير الذي "نفى" صحة المكالمة على الفور، وفقًا للبيان.

وقال مكتب علامة: "على كل من يتورّط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون، التوقف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان".

وأكد مكتبه أنه "لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونيًّا".

كما دعا علامة جمهوره ومحبيه إلى "توخي الحذر من مثل هذه الافتراءات" وأكد "التزامه الدائم بنقل صورة حقيقية عن القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما عرف بها".

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