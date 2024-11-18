أخبار الحوادث اليوم: إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات.. العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل.. ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بالمنيا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.



يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (20 /11 /2024م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

تكثف مديرية أمن القليوبية تنسيقا مع قطاع الأمن العام ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية على مياه نهر النيل بمدينة كفر شكر.

نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، وتقدر قيمتها المالية بـ 33,3 مليون جنيه تقريبًا.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين بالمنيا.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًّا وجسديًّا.

اصطحبت نيابة الأميرية عاطل متهم بقتل فتاة وإلقائها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، إلي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

تمكنت أجهزة الامن، من كشف غموض سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر.



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة 23 جنيه ذهب و3 سبائك ذهبية من داخل شقة بمصر الجديدة بعد هروب اللصوص إلى بورسعيد.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة العثور على جثة فني تبريد داخل سيارة بالمنوفية، وضبط مرتكبى الواقعة.

اندلع حريق فى مستشفى تحت الإنشاء بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.

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