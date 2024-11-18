الإثنين 18 نوفمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات.. العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل.. ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بالمنيا

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.
 

انعقاد المؤتمر العربي الـ 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 20 نوفمبر

يفتتح  الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (20 /11 /2024م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

لغز العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل بالقليوبية

 تكثف مديرية أمن القليوبية تنسيقا مع  قطاع الأمن العام ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية على مياه نهر النيل بمدينة كفر شكر.

سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه

نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، وتقدر قيمتها المالية بـ 33,3 مليون جنيه تقريبًا.

ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في  ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين بالمنيا.

التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة الإدارية في واقعة تعدي مدرس على طالبة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًّا وجسديًّا.  

عاطل متهم بقتل فتاة يمثل الجريمة بالأميرية

اصطحبت نيابة الأميرية عاطل متهم بقتل فتاة وإلقائها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، إلي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

القبض على المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة بمدينة نصر

تمكنت  أجهزة الامن، من كشف غموض سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر.
 

23 جنيه ذهب و3 سبائك، كشف غموض سرقة شقة فى مصر الجديدة

 ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة 23 جنيه ذهب و3 سبائك ذهبية من داخل شقة بمصر الجديدة بعد هروب اللصوص إلى بورسعيد.

3 أشخاص وفتاة يقتلون فني تبريد في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة العثور على جثة فني تبريد داخل سيارة بالمنوفية، وضبط مرتكبى الواقعة.

السيطرة على حريق اندلع في مستشفى تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر

اندلع حريق فى مستشفى تحت الإنشاء بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.

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