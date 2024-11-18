لغز العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية تنسيقا مع قطاع الأمن العام ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية على مياه نهر النيل بمدينة كفر شكر.

العثور على جثة سيدة بالقليوبية

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة ترتدى ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء مدينة كفر شكر.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم انتشال الجثة من مياه نهر النيل، وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثانى من العمر ترتدى جلباب نبيتى مقطوع من عند فتحة الصدر ووجود شال حول الرقبة مسببا أثار خنق وانتفاخ وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ويجري رجال المباحث، تحريات عن الواقعة وظروفها وملابساتها ، وسماع أقوال الشهود.

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