انعقاد المؤتمر العربي الـ 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 20 نوفمبر

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (20 /11 /2024م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2023-2024م).

ويستعرض المؤتمر تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات.

ويسبق المؤتمر عقد اجتماع لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، كما سيعقد في اليوم التالي للمؤتمر الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الجانبين.

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