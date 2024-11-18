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حوادث

السيطرة على حريق اندلع في مستشفى تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق اندلع في مستشفى تحت الإنشاء

اندلع حريق فى مستشفى تحت الإنشاء بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا  بوقوع حريق فى مستشفى بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الموقع.

وكشف الفحص المبدئى،  بأن الحريق اندلع في منطقة التخزين، والتي تحتوي على مواد بناء ومعدات تحت الإنشاء، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه الواقعة.

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الحماية المدنية السيطرة على حريق حدائق اكتوبر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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