ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة، من ضبط سائق وعاطل لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة موظفين بحى السلام.

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحى السلام للنصب على محامى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (محامى- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالي نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه.

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام



و بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (سائق، عاطل – لهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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