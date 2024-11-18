الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل متهم بقتل فتاة يمثل الجريمة بالأميرية

مجكمة، فيتو
مجكمة، فيتو

اصطحبت نيابة الأميرية عاطل متهم بقتل فتاة وإلقائها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، إلي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.


وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

كسر بالجمجمة السبب

وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى تعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه


المتهم يعترف بالجريمة

وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.


وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الأميرية منطقة الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

كنا بنأدبه، تفاصيل التحقيق مع المتهمين بقتل صديقهم في بولاق الدكرور

القبض على المتهمين بقتل عامل في بولاق الدكرور

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالقليوبية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

منوعات

المزيد

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية