القبض على المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الامن، من كشف غموض سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر.



سرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.



و بالفحص تبين تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا)، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم.. فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى).



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".



و باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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