الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.



إصابة 4 عاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر خلال حملة اشغالات

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مشرف إشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وثلاثة عاملين آخرين بالجهاز "لحقت بهم إصابات متفرقة") بأنه حال قيامهم بحملة إشغالات بدائرة القسم وأثناء رفع مركبة "توك توك – بدون لوحات معدنية " أعلى ونش - خاص بجهاز المدينة- فوجئوا بقيام قائد مركبة "التوك توك" وآخر يلقيان الحجارة عليهم محدثين إصابتهم وإحداثهما تلفيات بالونش واستيلائهما على مركبة "التوك توك" والفرار هاربين.



وعلى الفور أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (قائد مركبة " التوك توك"– سائق آخر)، كما تم ضبط مركبة "التوك توك محل الواقعة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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