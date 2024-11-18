الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.
 

 

لغز العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل بالقليوبية

انعقاد المؤتمر العربي الـ 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 20 نوفمبر

 

إصابة 4 عاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر خلال حملة اشغالات 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من (مشرف إشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وثلاثة عاملين آخرين بالجهاز "لحقت بهم إصابات متفرقة") بأنه حال قيامهم بحملة إشغالات بدائرة القسم وأثناء رفع مركبة "توك توك – بدون لوحات معدنية " أعلى ونش - خاص بجهاز المدينة- فوجئوا بقيام قائد مركبة "التوك توك" وآخر يلقيان الحجارة عليهم محدثين إصابتهم  وإحداثهما تلفيات بالونش واستيلائهما على مركبة "التوك توك" والفرار هاربين.

 


وعلى الفور أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (قائد مركبة " التوك توك"– سائق آخر)، كما تم ضبط مركبة "التوك توك محل الواقعة". 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية جهاز مدينة 6 اكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر

مواد متعلقة

لغز العثور على جثة سيدة طافية على مياه النيل بالقليوبية

انعقاد المؤتمر العربي الـ 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 20 نوفمبر

ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا

مغشوش، ضبط مركز لتعبئة الجلسرين الطبي بدون ترخيص في المعادى

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه في عين شمس

سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، أبرز الأصول المنقول ملكيتها لصندوق مصر السيادي

مدبولي: طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد

بوركينافاسو تتأهل لنهائي أمم أفريقيا رغم الخسارة أمام مالاوي

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

المزيد
الجريدة الرسمية