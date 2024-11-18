الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 أشخاص وفتاة يقتلون فني تبريد في المنوفية

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة العثور على جثة فني تبريد داخل سيارة بالمنوفية، وضبط مرتكبى الواقعة.

كتيبة إعدام.. 3 أشخاص وفتاة يقتلوا فني تبريد باستخدام إيشارب وترك الجثة فى السيارة بالمنوفية 

 

 

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية  بلاغًا بالعثور على جثة ( فني تبريد -  مُقيم  بدائرة مركز شرطة قويسنا) داخل سيارة ملاكى قيادته "ملك والده" متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجنى عليه - سلاح أبيض  -  قطعة قماش "إيشارب"). 
 

 

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بكوبرى عباس ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

ضبط 80 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وباقى المتهمين مستغلًا صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكى كرهًا عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا باستيقاف المجنى عليه واستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجنى عليه (باستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم فقام أخر بالتعدى عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وتخلى عنها بالسيارة وأثناء ذلك هرب باقى المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب.

 

 وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهود قطاع الأمن العام سرقة السيارة قطاع الأمن العام بم قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بكوبرى عباس ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

ضبط 80 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 في محافظات الدقهلية والبحيرة والمنيا

أخبار الحوادث اليوم، 17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير، ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج، القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها

تحرير 1496 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق خلال 24 ساعة

القبض على المتهمين بقتل عامل في بولاق الدكرور

لو هتشتري لوحة معدنية مميزة لسيارتك.. تعرف على 25 نصيحة ومعلومة تهمك.. وهذه طريقة المزايدة والتسجيل ومزايا الحصول على اللوحة

ماس كهربائى وراء حريق منزل عضو مجلس إدارة نادى الزمالك

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (صور)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

حقيقة تعرض الأنظمة الضريبية المميكنة لاختراق إلكتروني

في عيد ميلاده، أحمد حلمي حصل على 3% في الثانوية العامة وهزم السرطان

سائق يكشف أمام النيابة سبب وضع ملصق خادش للحياء على زجاج حافلة بمدينة نصر

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

منوعات

المزيد

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

25 هاتريك لـ هالاند في مسيرته الاحترافية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية