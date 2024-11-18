3 أشخاص وفتاة يقتلون فني تبريد في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة العثور على جثة فني تبريد داخل سيارة بالمنوفية، وضبط مرتكبى الواقعة.

كتيبة إعدام.. 3 أشخاص وفتاة يقتلوا فني تبريد باستخدام إيشارب وترك الجثة فى السيارة بالمنوفية

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على جثة ( فني تبريد - مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) داخل سيارة ملاكى قيادته "ملك والده" متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجنى عليه - سلاح أبيض - قطعة قماش "إيشارب").



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وباقى المتهمين مستغلًا صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكى كرهًا عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا باستيقاف المجنى عليه واستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجنى عليه (باستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم فقام أخر بالتعدى عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وتخلى عنها بالسيارة وأثناء ذلك هرب باقى المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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