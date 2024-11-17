الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

كسر بالجمجمة ودماء متناثرة، مناظرة النيابة لجثة مشردة الأميرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة الأميرية لجثة فتاة عثر عليها مقتولة وملقاة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

كسر بالجمجمة السبب 

وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها علي إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى تعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

المتهم يعترف بالجريمة


وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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