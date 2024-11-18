سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بقنا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات السكك الحديدية ومهمات الكهرباء.
سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء بقنا
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا تكوين (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية لمخدر "الحشيش- البانجو – الشابو" - 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالى – قضيب سكة حديد بطول 2 متر – عدد 5 شبكة حديدية – أنبوبة أكسجين – ميزان حديدى سيارة "ربع نقل" - دراجة نارية - تروسيكل).
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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