ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين بالمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى ( شرطة السياحة والآثار – الأمن العام ) قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على ( ٣٦٠ قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص واعتزامهما الإتجار فيها.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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