الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا

ضبط 360 قطعة ومومياوات
ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين في المنيا

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في  ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين بالمنيا.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاعى ( شرطة السياحة والآثار – الأمن العام ) قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الإتجار بها.

مغشوش، ضبط مركز لتعبئة الجلسرين الطبي بدون ترخيص في المعادى

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على ( ٣٦٠  قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص واعتزامهما الإتجار فيها.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها. 
      
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التنقيب غير المشروع عن الآثار الحفر والتنقيب غير المشروع السياسة الخارجية السياحة والآثار شرطة السياحة شرطة السياحة والآثار

مواد متعلقة

مغشوش، ضبط مركز لتعبئة الجلسرين الطبي بدون ترخيص في المعادى

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه في عين شمس

سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

القبض على المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة بمدينة نصر

ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما

ضبط 16 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية