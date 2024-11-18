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حوادث

سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه

سقوط عناصر اجرامية
سقوط عناصر اجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات

نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، وتقدر قيمتها المالية بـ 33,3 مليون جنيه تقريبًا.

 

سقوط 8 عناصر اجرامية بحوزتهما كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه 
سقوط 8 عناصر اجرامية بحوزتهما كميات من المخدرات بـ 33.3 مليون جنيه 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – مطروح – الشرقية- الجيزة) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وفي مديرية أمن القاهرة؛ ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – عدد من  الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس). 
 

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وتم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (6,5  كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

حملة امنية على تجار المخدرات 


وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

وفى مديرية أمن مطروح؛  ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
 

وفى مديرية أمن الشرقية؛  ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).


وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته (32 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – ميزان حساس- سيارة – مبلغ مالى).
 

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (33,3 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العاشر من رمضان قسم شرطة ثان الشيخ زايد قسم شرطة ثالث المنتزة قسم شرطة مطروح قطاع مكافحة المخدرات قسم شرطة اول السلام

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