23 جنيه ذهب و3 سبائك، كشف غموض سرقة شقة فى مصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة 23 جنيه ذهب و3 سبائك ذهبية من داخل شقة بمصر الجديدة بعد هروب اللصوص إلى بورسعيد.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة ( مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية ).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة بورسعيد).



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط ( المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية")، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية" (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها ( 23 جنيه ذهب – 3 سبائك ذهبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.