تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما.



سرقة طالبين وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما



تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من (طالبان - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهما بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، وعقب قيامهما بإبلاغه بالتعرف عليه قام بإعادة الهاتف المحمول واصطحبهما عنوة لمدخل أحد المنازل وأجبرهما على خلع ملابسهم وتصويرهما بهاتفه المحمول فـي حضور مالك المنزل (لا يعلما بياناته) وتهديدهما بالتشهير بهما فى حالة قيامهما بالإبلاغ وتركهما عقب ذلك.



وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط المتهم ومالك العقار محل الواقعة "له معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط (هاتفه المحمول "بفحصه تبين احتوائه على صور للمبلغين على النحو السابق الإشارة إليه" – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ