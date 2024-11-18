الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما

ضبط مرتكبى واقعة
ضبط مرتكبى واقعة سرقة طالبين بالدقهلية

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما.
 

سرقة طالبين  وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما
 

 

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من (طالبان - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهما بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، وعقب قيامهما بإبلاغه بالتعرف عليه قام بإعادة الهاتف المحمول واصطحبهما عنوة لمدخل أحد المنازل وأجبرهما على خلع ملابسهم وتصويرهما بهاتفه المحمول فـي حضور مالك المنزل (لا يعلما بياناته) وتهديدهما بالتشهير بهما فى حالة قيامهما بالإبلاغ وتركهما عقب ذلك.

ضبط 16 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة


وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط المتهم  ومالك العقار محل الواقعة "له معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
 

 كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط (هاتفه المحمول "بفحصه تبين احتوائه على صور للمبلغين على النحو السابق الإشارة إليه" – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سرقة هاتف محمول قسم شرطة أول المنصورة قطاع الأمن العام مديرية أمن الدقهلية نيابة العامة قطاع الأمن

مواد متعلقة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

23 جنيه ذهب و3 سبائك، كشف غموض سرقة شقة فى مصر الجديدة

3 أشخاص وفتاة يقتلون فني تبريد في المنوفية

سقوط هاربين من الإعدام وآخر مطلوب في أحكام بالسجن المؤبد

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بكوبرى عباس ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

ضبط 80 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 في محافظات الدقهلية والبحيرة والمنيا

أخبار الحوادث اليوم، 17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير، ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج، القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

منوعات

المزيد

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية