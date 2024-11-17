أخبار الحوادث اليوم، 17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير، ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج، القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حريق يلتهم محتويات منزل من 3 طوابق في أسيوط
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق، والتهمت النيران محتويات المنزل.
ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول حماية الأطفال من مخاطر استخدام الأجهزة الذكية
نظم المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول (حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لاستخدام الأجهزة الذكية)، اليوم الأحد فى القاهرة.
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي والشهادات المميكنة
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).
17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري لجلسة 17 ديسمبر للحكم.
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بمنطقة التجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات إلى جلسة 20 يناير المقبل للمرافعة.
تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لحضور الطبيب الشرعي.
عصام صاصا للقاضي في قضية التزوير: "معرفش حاجة عن التوكيل"
قال عصام صاصا مطرب المهرجانات، خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي، إنه لا يعلم شيئا عن قضية التزوير، لافتا إلى أنه خلال تواجده بإحدى الدول العربية، طالب مديرة أعماله بالبحث عن محامٍ للدفاع عنه في قضية دهس موظف أعلى الطريق الدائري، مؤكدًا أنها رشحت له محاميًا وطالبته بسرعة تحرير توكيل رسمي له لاتخاذ إجراءات الدفاع.
تعرف على أرقام وآليات تقديم الشكاوى بالنيابة الإدارية
أعلنت النيابة الإدارية بأنها بدأت تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل:
تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها بمحافظة البحيرة.
ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب بزعم تنظيم برامج سياحية وإلحاق العمالة بالخارج
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب بزعم تنظيم برامج سياحية ولإلحاق العمالة بالخارج.
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