عصام صاصا للقاضي في قضية التزوير: "معرفش حاجة عن التوكيل"

قال عصام صاصا مطرب المهرجانات، خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي، إنه لا يعلم شيئا عن قضية التزوير، لافتا إلى أنه خلال تواجده بإحدى الدول العربية، طالب مديرة أعماله بالبحث عن محامٍ للدفاع عنه في قضية دهس موظف أعلى الطريق الدائري، مؤكدًا أنها رشحت له محاميًا وطالبته بسرعة تحرير توكيل رسمي له لاتخاذ إجراءات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.