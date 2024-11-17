الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها

تفاصيل القضاء على
تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى القضاء على بؤرة إجرامية  لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها  بمحافظة البحيرة.

تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أكدت قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (4 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "اتجار بالمخدرات") بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة. 

57 كيلو مخدرات وأسلحة بحوزتهم..تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها 
57 كيلو مخدرات وأسلحة بحوزتهم..تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات ومصرع عناصرها 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرعهم  وبحوزتهم مضبوطات أبرزها  (٥٠ كيلو جراما لمخدر الحشيش - ٥ كيلو جرامات لمخدر الهيروين - ٢ كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - ٣ بنادق آلية - ٢ بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة). 
 

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك  إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

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