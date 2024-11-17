تعرف على أرقام وآليات تقديم الشكاوى بالنيابة الإدارية
أعلنت النيابة الإدارية بأنها بدأت تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل:
أرقام وآليات شكاوى النيابة الإدارية
الخط الساخن: ١٦١١٧
البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG
WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء: متاح على كافة متاجر برامج تشغيل الهواتف الذكية
بخلاف الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى والتي تشمل:
البريد العادي.
الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي
العنوان: مبنى رئاسة النيابة الإدارية – ميدان النجدة – الحي الرابع - مدينة السادس من أكتوبر.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
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