الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

تعرف على أرقام وآليات تقديم الشكاوى بالنيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية بأنها بدأت تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل: 

أرقام وآليات شكاوى النيابة الإدارية 

الخط الساخن: ١٦١١٧

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨ 

الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١ 

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء: متاح على كافة متاجر برامج تشغيل الهواتف الذكية

بخلاف الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى والتي تشمل:

البريد العادي.

الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي

العنوان: مبنى رئاسة النيابة الإدارية – ميدان النجدة – الحي الرابع - مدينة السادس من أكتوبر.

https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

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