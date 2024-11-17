ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب بزعم تنظيم برامج سياحية وإلحاق العمالة بالخارج

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 7 شركات بدون ترخيص بتهمة النصب بزعم تنظيم برامج سياحية ولإلحاق العمالة بالخارج.

ضبط 7 شركات للنصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص"؛ لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

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